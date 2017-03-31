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زيادة مرتبات الموظفين من أبريل القادم .. تعرف عليها

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زيادة مرتبات الموظفين من أبريل القادم .. تعرف عليها زيادة مرتبات الموظفين من أبريل القادم .. تعرف عليها

أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن الاتفاق بينها وبين الدكتور” عمرو الجارحي” وزير المالية على نص قانون علاوة ال10% الخاص بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ونسبة العلاوة 10% بحد أدنى خمس وستون جنيه، وحد أقصى للعلاوة 120جنيه، والمادة الأولى من القانون أقرت 10% بعدما وافق عليه أعضاء اللجنة ووزير المالية .

نص المادة الأولى من القانون

أنه مع بداية شهر يوليو لعام 2017 سيتم إعطاء العاملين بالدولة والغير مشار إليهم في أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد برقم 81 لعام 2017، وستكون علاوة خاصة شهرية قيمتها 10% من قيمة الراتب الأصلي الذي يحصل عليه الموظف من 30/6/2016 أو تاريخ تعيينه إذا تم تعينه بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه مصري وعلى أن يكون الحد الأقصى 120 جنيه، وتصرف هذه العلاوة كل شهر على الراتب الأساسي عند صدور القرار .

وقد تم تقدير الحد الأدنى والأقصي للعاملين الغير مشار إليهم في قانون الخدمة المدنية والذي تم بالفعل الموافقة عليه من قبل وزارة المالية ولجنة القوى العاملة في البرلمان.

كيفية احتساب الحد الأدنى والأقصى

الحد الأدنى: مبلغ الحد الأدنى للعلاوة(65) X ال9 شهور الماضية بدايةً من يوليو 2016 حتى هذا الشهر ليصبح الناتج 585 جنيه.

الحد الأقصى: مبلغ الحد الأقصى للعلاوة(120) X ال9 شهور الماضية بدايةً من يوليو 2016 وحتى هذا الشهر يصبح الناتج 10800 جنيه.

ويتم صرف هذه العلاوات بأثر رجعي في شهر أبريل القادم .

 

المصدر:مصرفايف

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رئيس قسم الأخبار