الدولية للهجرة تعلن عن حاجتها لتمويل قدره 67.3 مليون دولار

جنيف- (أ ش أ):

أعلن جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ، أنه ومع اقتراب معركة الموصل من شهرها السابع فإن الاستجابة إلى احتياجات المتضررين أصبحت اولوية قصوى.

وقال ميلمان إن المنظمة بحاجة إلى تمويل يبلغ 67.3 مليون دولار لتلبية الاحتياجات لحوالى مليون مستفيد في العراق منها 38 % أى حوالى 28.8 مليون دولار ستخصص للاستجابة لازمة الموصل في الشهور الستة الاولى من عام 2017 الجارى.

وأضاف توماس لوثار فايس رئيس بعثة المنظمة الدولية في العراق، إن العديد من المحتاجين للمساعدة العاجلة هم على مقربة من ساحة المعركة، وأن بعضهم لايزال معرضا لخطر كبير بسبب العمليات العسكرية في الجزء

الغربي من الموصل والواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وأضاف فايس أنه وحتى أمس 30 مارس فإن عدد النازحين الاجمالى بلغ أكثر من 367 ألف شخص من الموصل، والمناطق المحيطة بها بينما شرد حوالى 287 ألفا منذ بدأت عملية استعادة المدينة من ايدى داعش وذلك فى اكتوبر 2016 .

وأكد مسؤول منظمة الهجرة أن النازحين العراقيين هم بحاجة إلى مساعدة شاملة وأن المنظمة تسعى لتقديم هذة المساعدة المنقذة للحياة بالتعاون مع حكومة العراق والشركاء فى المجال الإنسانى .