أثناء جلوسه على مقهى.. ضبط مفتش تموين متلبسًا بتقاضي رشوة بقنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

ضبط أعضاء الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، مفتش تموين، أثناء جلوسه على مقهى، وقت تقاضيه رشوة من تاجر سلع تموينية، لإعداد تقرير لصالحه في إحدى القضايا التى يجري التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.

وكانت معلومات، وردت إلى أعضاء مكتب الرقابة التموينية بقنا، بالواقعة، وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم حال تقاضيه رشوة أثناء تواجده داخل المقهى.

وكشفت التحريات أن المتهم، حصل على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من تاجر سلع تموينية مقابل إجراء مفتش التموين المكلف من نيابة قسم قنا، بإعداد تقرير فى أحد القضايا المعروضة لصالح التاجر بعدم وجود مديونية عليه لدى الشركة المصرية لتجارة الجمله بقنا.

وسجّل أعضاء الرقابة لقاء واقعة الرشوة بين التاجر ومفتش الرقابة التموينة، وأعدوا تقريرًا مفصلًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.