العثور على جثة طفل مشنوقًا أعلى عقار بالحوامدية

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة طفل مشنوقا أعلى عقار بمركز الحوامدية.

تلقى اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إخطارا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة طفل.

وانتقل العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة محمد أحمد 10 أعوام، مشنوقا، ويرتدي ملابسه كاملة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تشريحها لبيان سبب الوفاة.