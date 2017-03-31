دراجة نارية تودي بحياة طفل في العياط

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه، صدمته دراجة نارية أثناء عبوره طريق أسيوط الزراعي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث سير بمركز العياط.

وكشفت معاينة العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، أنه أثناء عبور طفل للطريق، تصادف قدوم دراجة نارية بسرعة، لتصطدم به، ما ادى لوفاته في الحال متأثرا بإصابته.