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13 حقيقة مثيرة لا تعرفها || تعيش على جلدك كائنات أكثر من "عدد سكان الأرض"

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13 حقيقة مثيرة لا تعرفها || تعيش على جلدك كائنات أكثر من "عدد سكان الأرض" 13 حقيقة مثيرة لا تعرفها || تعيش على جلدك كائنات أكثر من "عدد سكان الأرض"

هناك العديد من الحقائق التى توجد حولنا، ولكن لم يتم الكشف عنها حتى الاّن، وفي هذا التقرير يستعرض «المصري لايت» 40 حقيقة مثيرة يجب أن تعرفها، حسبما جاء فى موقع «Livin3».

13. إذا وجدت طريقة ما لانتزاع كل الذهب المتواجد فى كوكبنا، فسوف تكون قادر على تغطية وجه الأرض من طبقة ذهب تصل إلى ركبتيك.

12. يقضي الشخص العادي حوالى 6 أشهر من حياته في انتظار الضوء الأحمر ليتحول إلى اللون الأخضر فى إشارة المرور.

11. جسمك يحرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم.

10. هناك المزيد من أشكال وأنماط الكائنات التي تعيش على جلدك أكثر من عدد الناس على كوكب الأرض.

9. كلاب البحار الجنوبية لها طبقات من الجلد تحت يديها والتى تكون بمثابة جيوب، عند الغوص، فإنها تستخدم هذه الحقائب لتخزين الصخور والمواد الغذائية.

طيارة ورق وسحاب

8. في عام 1386م تم إعدام خنزيرا في فرنسا بالشنق العلنى ​​بتهمة قتل طفل.

7. واحد من كل خمسة بالغين يعتقدون أن كائنات فضائية يختبئون في كوكبنا متنكرين في زي البشر.

6. إذا كنت تعتقد أنك حقا واحدا في المليون (أى تختلف عن مليون شخص)، لا يزال هناك ما يقرب من 7184 شخصا يعتقدون مثلك.

5. سحابة واحدة يمكن أن تزن أكثر من مليون رطل.

4. كان الرئيس الأمريكي الـ15 «جيمس بيوكانان»، يشترى العبيد من ماله الخاص فقط من أجل تحريرهم.

3. الشخص العادي يمشي بما يعادل ثلاثة أضعاف أنحاء العالم خلال حياته.

2. الرجال أكثر عرضة 6 مرات من الموت بصاعقة البرق أكثر من النساء.

1. لا يمكن أن تصدر صوتا أثناء نومك وتحلم في نفس الوقت.

النوم

 

المصدر:المصري لايت

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