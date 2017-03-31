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محافظ القليوبية يقرر صرف إعانات عاجلة للمتضررين من حريق شبرا الخيمة

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محافظ القليوبية يقرر صرف إعانات عاجلة للمتضررين من حريق شبرا الخيمة محافظ القليوبية يقرر صرف إعانات عاجلة للمتضررين من حريق شبرا الخيمة

التحرير

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قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، صرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من حريق منزلين بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة وتسكينهم بدار الضيافة، لحين إشعار آخر.

المتضررون من حريق شبرا الخيمة

طالب عشماوي، بسرعة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المحترق ووضع تقرير بحالة العقار ومدى خطورته على السكان وتقدير حجم الخسائر.

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المتضررون من حريق شبرا الخيمة

شهدت منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، صباح اليوم الجمعة، حريق منزل، وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ سكان العقار ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وانتقلت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا، برفقة النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب؛ لمتابعة الحدث وآخر التطورات وإنهاء إجراءات نقل السكان وصرف الإعانات.   

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التحرير

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