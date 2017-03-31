وزيرة التخطيط تناقش مع البنك الدولي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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ناقشت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، والسيد فيليب بارسي المدير التنفيذي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، أوجه التعاون بين الحكومة والبنك في مجالات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يساعد في توفير فرص عمل وخاصة للشباب ويضمن اندماج أكبر للشباب في الحياة العامة.

كما شملت المناقشات ضرورة توجيه استثمارات البنك في مصر لتنمية مناطق وسط وجنوب الصعيد بما يساعد في إحداث توازن في التنمية بين الأقاليم المختلفة.

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وأكد الجانبان على أن التوجه للاستثمار في القطاع الخاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في الصعيد يتماشى مع استراتيجيات الوزارة في التوجه نحو النمو الاحتوائي والتركيز على التنمية المكانية.

واتفقا على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية تبني الشباب لمبادئ التوجه نحو العمل في القطاع الخاص، وعدم الانتظار طويلًا للحصول على فرص عمل في القطاع الحكومي.