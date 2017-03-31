قبائل سيناء تعلن دعمها للقوات المسلحة في مؤتمر شعبي

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نظمت قبائل سيناء مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا بمنطقه أبو زنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، لدعم القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب والوقوف جنبا إلى جنب مع جهود الدولة الساعية لتنمية شبه جزيرة سيناء، وشارك فى المؤتمر شيوخ وأهالى قبائل القرارشة والترابين ومزينة والحويطات والعليقات والأحيوات وبنى واصل وأولاد سعيد والصوالحة والحماضة والجبلاية.

ونقلت قيادات الجيش الثالث الميدانى، تحيات وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة لشيوخ القبائل والعشائر ومواطني سيناء الشرفاء، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن مع أبناء القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقرار شعبه العظيم.

وأكدوا على تكليفات القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بأبناء سيناء والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كل المصاعب والعقبات التي تواجههم في القرى والوديان والتجمعات القبلية بوسط وجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء.

من جانبهم، وجه شيوخ القبائل والعشائر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الكامل لأهالي سيناء وجهوده الحثيثة في التنمية الحقيقية لكل جزء من أرض سيناء الغالية.

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كما قدم شيوخ وعواقل سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مشرفة لخدمة أبناء سيناء، مجددين العهد على التعاون الكامل معها في مواجهاتها الحاسمة ضد الإرهاب في سيناء، واستعادة الأمن والاستقرار لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وأكد عدد من الشيوخ والقبائل أنهم مستمرون فى دعم كل الأجهزة الأمنية بكل المعلومات التى تدعم الجهود لتطهير المناطق المحدودة بشمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مؤكدين أنهم يلمسون جيدا جهود التنمية التى دبت فى كل ربوع سيناء فى كل المجالات، خاصة شبكة الطرق ومشروعات الكهرباء والصوب الزراعية والأنفاق وإنشاء المعاهد الأزهرية والمدارس في كل القرى والنجوع، وإنشاء العديد من الوحدات الصحية لتقديم الرعاية الطبية لأبناء سيناء وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

حضر اللقاء عدد من قادة وضباط الجيش الثالث الميدانى وقيادات وزارة الداخلية بجنوب سيناء والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.