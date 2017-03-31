القاهرة توافق على تسهيل نقل 2000 معتمر فلسطيني

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تحت عنوان "مباحثات في القاهرة لسفر 2000 معتمر من غزة"، قالت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء: إن "سميح طبيلة -وزير النقل الفلسطيني- تقدم بمقترح لوزير الطيران المدني المصري شريف فتحي يتضمن التوافق على سفر 2000 معتمر فلسطيني من قطاع غزة في كل من عمرتي شعبان ورمضان المقبلتين".

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول: بأن "طبيلة بحث مع الوزير المصري في القاهرة آلية نقل المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة خاصة مع بداية موسم العمرة"، لافتة إلى أن "طبيلة اجتمع بوزير النقل المصري هشام عرفات، ورئيس سلطة الطيران هاني العدوي، لبحث نقل المعتمرين من قطاع غزة".

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ونقلت عن الوزير الفلسطيني إشادته بـ"الجهود المصرية المبذولة في مواسم الحج والعمرة، وما تقوم به وزارة الطيران المدني بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة، من جهود كبيرة أثناء نقل الحجاج والمعتمرين خلال المواسم الماضية".

وقالت "صفا" إن "موسم العمرة لسكان قطاع غزة فشل للعام الثالث على التوالي بسبب أزمة إغلاق معبر رفح، وعدم السماح للمعتمرين بمغادرة القطاع".