أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

القاهرة توافق على تسهيل نقل 2000 معتمر فلسطيني

Google+ Print
القاهرة توافق على تسهيل نقل 2000 معتمر فلسطيني القاهرة توافق على تسهيل نقل 2000 معتمر فلسطيني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تحت عنوان "مباحثات في القاهرة لسفر 2000 معتمر من غزة"، قالت وكالة صفا الفلسطينية للأنباء: إن "سميح طبيلة -وزير النقل الفلسطيني- تقدم بمقترح لوزير الطيران المدني المصري شريف فتحي يتضمن التوافق على سفر 2000 معتمر فلسطيني من قطاع غزة في كل من عمرتي شعبان ورمضان المقبلتين".

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول: بأن "طبيلة بحث مع الوزير المصري في القاهرة آلية نقل المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة خاصة مع بداية موسم العمرة"، لافتة إلى أن "طبيلة اجتمع بوزير النقل المصري هشام عرفات، ورئيس سلطة الطيران هاني العدوي، لبحث نقل المعتمرين من قطاع غزة".

شاهد أيضا

ونقلت عن الوزير الفلسطيني إشادته بـ"الجهود المصرية المبذولة في مواسم الحج والعمرة، وما تقوم به وزارة الطيران المدني بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة، من جهود كبيرة أثناء نقل الحجاج والمعتمرين خلال المواسم الماضية".

وقالت "صفا" إن "موسم العمرة لسكان قطاع غزة فشل للعام الثالث على التوالي بسبب أزمة إغلاق معبر رفح، وعدم السماح للمعتمرين بمغادرة القطاع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن