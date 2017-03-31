سعفان: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات 33 عاملًا مصرياً بالإمارات

كتبت ـ نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات نجح في تحصيل مستحقات 33 عاملًا مصريًا بلغت قيمتها 320 ألفًا و613 درهمًا، أي ما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصري.

وقال الوزير في بيان، اليوم الجمعة، إن المستشار العمالي ياسر عيد بالسفارة المصرية بأبوظبي تدخل لحل شكوى جماعية لـ 33 عاملًا مصريًا بإحدى مصانع الأسمنت بإمارة العين، حيث تمكن بالحلول الودية واللقاءات المستمرة على مدى شهر ونصف الشهر، والتواصل مع رئيس مجلس إدارة المصنع ما أسفر عن الاتفاق على صرف راتب شهرين لكل عامل، وراتب شهر أساسي بدل تذاكر سفر نظير إنهاء خدماتهم مع تسليم مستحقاتهم القانونية، والاتفاق على استمرار العمال الذين يكفلون أسرهم حتي 10 يوليو 2017، وذلك لضمان استقرار تلك الأسر.

وقدم ممثلي العمال خطاب شكر لمكتب التمثيل العمالي على ما قام به المستشار العمالي من جهود لتسوية النزاع وديًا، بحسب البيان.