محافظ القليوبية يقرر صرف إعانة للمتضررين من حريق منزل بهتيم

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بصرف إعانة للمتضررين من الحريق الذي شب أمس بمنزل بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

كما أمر المحافظ بسرعة نقل أسرتين كانتا تقيمان في المنزل المحترق، إلى دار الضيافة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة علي حريق شب بمنزل، بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الدكتورة عزيزة السيد محمود رئيس حى شرق ونائب رئيس الحي ومساعد رئيس الحي لقطاع بهتيم والإدارة الهندسية بالحي ، ثريا الشيخ عضو مجلس النواب إلى موقع الحريق، مع وجود الحماية المدنية، ووحدة الإطفاء وتم السيطرة على ألنيران.