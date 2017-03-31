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القوات المسلحة تفتتح مدرسة للتعليم الثانوي ووحدة اجتماعية برأس سدر

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القوات المسلحة تفتتح مدرسة للتعليم الثانوي ووحدة اجتماعية برأس سدر القوات المسلحة تفتتح مدرسة للتعليم الثانوي ووحدة اجتماعية برأس سدر

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- مصطفى المنشاوي:

افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء أح محمد عبد اللاه قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدرسة "الشهيد الرائد أيمن عبد الحميد محمد كتات الثانوية بنين"، بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء ، والتي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة جنوب سيناء.

أقيمت المدرسة على مساحة 9 آلاف متر مربع، وتشغل المباني مساحة 1720 متر مربع، وتتألف من دور أرضي قابل للتعلية، يضم 12 فصلاً تعليمياً ، ومزودة بكافة الأنشطة الخدمية والتعليمية من مكتبة وقاعة كمبيوتر ومعمل كيمياء وغرف للمجالات والأنشطة المدرسية والمكاتب الادارية ، بجانب الملاعب الرياضية واستراحة المعلمين المغتربين ، والتي تعد نموذج للمدرسة المطورة القادرة علي التوسع واستيعاب النمو المطرد في الكثافة السكانية .

وفي إطار تنمية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع المشروعات متناهية الصغر تم افتتاح وحدة اجتماعية ومشغل لخدمة الاسر المعيلة وتدريب الفتيات على أعمال الحياكة والتطريز، والتي أتمت القوات المسلحة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها لخدمة أبناء مدينة رأس سدر والمناطق المحيطة بها.

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