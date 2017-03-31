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التحالف: مقتل مسؤول عن دعاية داعش في العراق

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التحالف: مقتل مسؤول عن دعاية داعش في العراق التحالف: مقتل مسؤول عن دعاية داعش في العراق

مصراوي Masrawy

اعلن التحالف الدولي مقتل مسؤول عن دعاية تنظيم الدو

 

(أ ف ب): 

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الخميس، أنه قتل مسؤولاً عن الدعاية في التنظيم الجهادي، وعاملين آخرين في فريقه الإعلامي، في ضربة نُفّذت بمدينة القائم في غرب العراق.

 

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جو سكروكا إن إبراهيم الأنصاري كان "مسؤولاً مهماً" في تنظيم داعش، وشارك في جهود تجنيد مقاتلين أجانب وتشجيع الاعتداءات الإرهابية بالسكاكين أو عمليات الدهس في دول غربية.

وأوضح أنّ الغارة شُنّت في الخامس والعشرين من مارس.

من جهته قال مسؤول آخر في البنتاجون طلب عدم كشف اسمه، إنّ الغارة التي أدت أيضاً إلى مقتل أربعة جهاديين آخرين قضت على "فريق إعلامي".

وأوضح أن الدعاية هدفت إلى جعل الأطفال يعتادون على "الأساليب الوحشية لتنظيم الدولة الإسلامية".

وتقع مدينة القائم في غرب العراق في وادي الفرات على الحدود السورية.

ويعتبر البنتاجون أن هذه المنطقة من وادي الفرات قد تُصبح آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية بعد سقوط الموصل والرقة.

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