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بالصور.. هيفاء وهبي تهاجم فنانات "قلدن تسريحة شعرها"

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مصراوي Masrawy

نادين نسيب نجيم بمسلسل "سمرا"نادين نسيب نجيم بمسلسل

نادين نسيب نجيم بمسلسل "سمرا"نادين نسيب نجيم بمسلسل

هيفاء وهبي بمسلسلها الجديدهيفاء وهبي بمسلسلها الجديد

سيرين عبد النور بمسلسها الجديدسيرين عبد النور بمسلسها الجديد

هيفاء وهبي بمسلسلها الجديدهيفاء وهبي بمسلسلها الجديد

سيرين عبد النور بمسلسها الجديدسيرين عبد النور بمسلسها الجديد

نادين نسيب نجيم بمسلسل "سمرا"نادين نسيب نجيم بمسلسل

بالصور.. هيفاء وهبي تهاجم فنانات "قلدن تسريحة شعرها"بالصور.. هيفاء وهبي تهاجم فنانات

بالصور.. هيفاء وهبي تهاجم فنانات "قلدن تسريحة شعرها"بالصور.. هيفاء وهبي تهاجم فنانات

كتبت - هاجر حاتم:

قامت الفنانة هيفاء وهبي بانتقاد بعض الأشخاص، بأنهم يقلدونها بعمل ذات "تسريحة" شعرها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "سناب شات".

وكتبت هيفاء بواسطة صورة مرفقة لها عبر السناب "يا صباح التقليد معا حق المخرجة مريم أحمدي لما قالتلي خبي اللوك بتاع عسلية عشان وعشان وعشان. أنا أقود وهم يتبعون"، وتقصد هيفاء بهذا الكلام أنها أعلنت عن "اللوك الجديد" بإطلالة الشعر المموجة الطويلة، خلال دورها "عسلية" بمسلسلها الرمضاني القادم، وقامت بعض الفنانات بتقليدها باتباع ذات "لوك الشعر".

وانهالت التعليقات على هيفاء بالتخمين أنها تقصد الفنانة "سيرين عبد النور"، التي اعتمدت ذات إطلالة الشعر المموج الطويل بمسلسلها الرمضاني القادم "قناديل العشق"، في حين هاجمها البعض بأن الفنانة "نادين نسيب نجيم" اعتمدت هذا اللوك قبل هيفاء بمسلسل "سمرا"، بالإضافة إلى انه "لوك" مشهور ليس حكرًا على أحد.

 

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