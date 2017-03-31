بالصور.. ضبط عصابة السرقة بالإكراه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوة من مباحث أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة وادي خريط بمركز نصر النوبة.

وكان مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة بإصابة حسين أحمد 48 سنة، مزارع ومقيم بوادى خريط بطلق نارى بالظهر حال استقلاله وأسرته سيارته الخاصة.

وأفاد المصاب أن 3 أشخاص مسلحين سعوا لاستيقافه بالقوة لسرقته فحاول الفرار بسيارته فأطلقوا الأعيرة النارية مما أدى لإصابته.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث وتوصلوا إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص فى السرقات بالإكراه.

وبعد تقنين الإجراءات داهمت القوات مكان اختباء المتهمين الذين أطلقوا النيران على القوات التى ردت عليهم ما أدى لإصابة أحدهم، وضبطهم جميعًا".