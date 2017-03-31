محافظ دمياط يغلق "مخبز بلدي" اعتدى صاحبه على لجنة تفتيش

دمياط – محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، قرارًا بالغلق الإداري لمخبز بلدي بعزب النهضة، وذلك بناء على تقرير إدارة التموين، عقب حملة موسعة شنتها لجان التفتيش بالديوان العام على عدد من المخابز بأنحاء المحافظة.

وكشف التقرير الذي أعدته الإدارة أنه جرى تحرير محضر مخالفة للتصرف في 103 أجولة دقيق مدعم وزنة الواحد 50 كيلو ويستوجب دفع فروق الأسعار، كما تضمن قيام صاحب المخبز بالتعدي على أفراد الحملة ومنعهم من تأدية عملهم، وتبين أن المخبز عليه غرامات لم تسدد بعد، وتقرر غلقه لحين سداد الغرامات الواقعة عليه والتحقيق في الوقائع المشار إليها.