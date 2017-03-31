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منتخب المحليين يتفق على ضم ثنائي الأهلي

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منتخب المحليين يتفق على ضم ثنائي الأهلي منتخب المحليين يتفق على ضم ثنائي الأهلي

التحرير

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كشف مصدر لـ "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب المحليين هاني رمزي، طلب تعيين شعبان بسطاوي منسق المنتخبات الوطنية، كمدير إداري للمنتخب الفترة المقبلة.

وتولى شعبان مهمة المدير الإداري للمنتخب بصفة مؤقتة في معسكر مارس الأخير للفراعنة والذي شهد خوض لقاء ودي مع بنين، ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة الأجهزة الإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية خلال اجتماع الجبلاية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل بمشروع الهدف في 6 أكتوبر.

كما قرر الجهاز الفني للمنتخب، عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني السابق لمنتخب الشباب خلال الايام المقبلة، لرغبة رمزي في التعرف على أبرز اللاعبين في هذه المرحلة السنية خاصة وأن جمال كان مدرب ويعلم معظم العناصر المميزة من الشباب.

وعلمت "التحرير"، أن هاني رمزي، اتفق على ضم ثنائي الأهلي للشباب أحمد حمدي وأكرم توفيق لمعسكر الفراعنة في أبريل المقبل.

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ويترقب الجهاز الفني للمنتخب، موقف الأهلي من انضمام اللاعبين للفراعنة خاصة وأن القلعة الحمراء سبقت ورفضت انضمام محمد هاني للفريق القومي بحجة أنه يُعاني من آلام في البطن وسيجري بعض التحاليل.

ويسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، لتكليف هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين بقيادة منتخب الأوليمبي الفترة المقبلة، حال فشله في الصعود لكأس الأمم الإفريقية.

وينوي مسئولو الجبلاية نقل الجهاز الفني للمنتخب بالكامل لقيادة المنتخب الأوليمبي إذا تعثر الفريق القومي ولم يصعد لأمم إفريقيا.

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التحرير

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