صدقي يضم 4 محترفين لقائمة منتخب 99

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كشف مصدر بمنتخب مصر مواليد 99، عن أسماء اللاعبين الأربعة المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة من 15 لـ17 أبريل المقبل.

وقال المصدر إن اللاعبين هم أحمد فتح الله "تورينو الإيطالي"، ومهاب المراكبي "ساوس شيلد الإنجليزي"، ومحمد سلّام "هال سيتي الإنجليزي"، ومحمد جاد الرب "تيكنيكال بول أدميرا النمساوي".

وأفاد بأن فتح الله والمراكبي غير مقيدين في أندية، موضحًا أن المراكبي هو الوحيد من مواليد 99، أما الثلاثة لاعبين الآخرين من مواليد 2000.

ويتواجد في معسكر اللاعبين الجدد 22 لاعبًا بينهم حارسي مرمى، و4 محترفين، وبقية اللاعبين من ترشيحات بعض المدربين.

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كما قرر الجهاز الفني، خوض 3 مباريات ودية في أبريل المقبل قبل وديتي الإمارات المقرر لهما 28 و30 أبريل المقبل.

ويرغب حماده صدقي المدير الفني، في خوض 3 وديات أيام 20 و22 و24 أبريل المقبل، أمام فريق من الدرجة الثانية وآخر من الدرجة الثالثة وفريق قوي من مواليد 97 والأقرب لهذه الودية فريق المقاصة.

فيما قرر الجهاز الفني إقامة التدريب يوم 19 أبريل المقبل على فترتين، على أن يستمر المران بقية فترة المعسكر على فترة واحدة.