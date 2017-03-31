تطورات جديدة في شكوى حقوق البث الإفريقي

التحرير

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علمت "التحرير"، من مصادر مُطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مصير شكوى اتحاد دول "الكوميسا" لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي بشأن حقوق بث بطولات الكاف.

وأفادت المصادر بأن الشكوى ستؤدي لتقليل مدة التعاقد بين شركة لاجاردير الحاصلة على حقوق بث بطولات الكاف وبين الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تقليل مدة التعاقد بين لاجاردير وبي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولات شمال إفريقيا، لكن من الصعب إلغاء العقد، لأن الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية قاما ببيع حقوق بث كأس العالم والدورتين الأوليمبيتين المقبلتين لصالح بي إن سبورت، وإلغاء العقد بين الكاف وبي إن سبورت سيؤدي لإلغائه بالتبعية بين بي إن سبورت والفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية.

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وتابع بأنه من الصعب أن تحصل مصر على حقوق بث بطولات الكاف، لعدم توافر إمكانيات، وضرب مثلًا قائلًا: "إذا أقيمت مباراة في نيجيريا هل نمتلك قمرًا صناعيًا لنقل المباراة، وهل يمكننا إرسال كاميرات لنقل اللقاء؟!