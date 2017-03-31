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سليمان لأحمد رؤوف: «اللي مش عاجبه قراراتي يخبط رأسه في الحيط

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سليمان لأحمد رؤوف: «اللي مش عاجبه قراراتي يخبط رأسه في الحيط سليمان لأحمد رؤوف: «اللي مش عاجبه قراراتي يخبط رأسه في الحيط

التحرير

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أثار الثنائي أحمد رؤوف وأحمد دويدار لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أزمة عنيفة قبل مباراة الزمالك في الجولة الـ23 من منافسات الدوري المصري المقرر لها غدًا السبت، على استاد برج العرب، بعد أن نما إلى علمهم استبعادهم من التشكيل الأساسى للمباراة.

وعلم «التحرير» أن اللاعبين طلبا من الجهاز الفنى استبعادهم من قائمة المباراة فى حالة عدم الدفع بهما أساسيًا فى اللقاء، وهو ما أثار غضب المدير الفنى مؤمن سليمان وقال للاعبين خلال اجتماعه معهم «اللي مش عاجبه قرارات الجهاز الفنى يخبط رأسه فى الحيط» وعندها تدخل روؤف واعترض على ما قاله سليمان، ليقوم الأخير بطرده من الاجتماع.

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وتوجه اللاعب لمحمد فرج عامر رئيس النادى للشكوى من المدير الفنى، وطلب منه رئيس النادى أن يتمهل لما بعد المباراة وسيتدخل ويكون هناك موقف.

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التحرير

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