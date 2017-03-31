بالفيديو || تحرش جماعي بطالبة جامعية بأحد الشوارع بالزقازيق والشرطة تتدخل بالطلقات التحذيرية

سمر العشري

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو لتحرش جماعي للكثير من الشباب بأحد الشوارع بمحافظة الزقازيق بفتاة ” طالبة جماعية ” ولولا تدخل رجال الشرطة لحدثت كارثة كبري.

وكانت البداية والتفاصيل عندما كانت الطالبة ترتدي فستان قصير لفت للنظر جدا فتجمع من حولها شاب تلو الأخر حتي ساروا مجموعة كبيرة جدا وقاموا بالتحرش بها، ولم يقدر أحد علي تخليص الفتاة من بين ايديهم من الأهالي حتي وأن وصلت الشرطة.

هذا وقد قامت رجال الشرطة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفرقة هؤلاء الشباب قبل أن نجحت في إلقاء القبض علي 6 أشخاص منهم وتعرفت الفتاة علي شاب أخر.

هذا وقد أكد الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، أن الفتاة كانت عائدة من حفل زفاف أحد أصدقائها في الساعات الصباحية لليوم الجمعة وهي ترتدي فستان سهرة قصير فتسبب في تحرش هؤلاء الشباب بها وقد نجحنا في إلقاء القبض علي 6 أشخاص منهم، وتعرفت الفتاة علي شاب أخر.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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