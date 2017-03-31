تعرف على جوهرة دورتموند القادمة صاحب الأصول السورية

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أعلن نادي بروسيا دورتموند عن تعاقده مع اللاعب الألماني صاحب الأصول السورية محمود داوود، من بورسيا مونشنجلادبخ، لينضم اللاعب إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك بداية من الصيف المقبل.

وبدوره سلط موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الضوء على محمود داوود في السطور التالية كالأتي:

بطاقة التعريف

الاسم: محمدو داوود

النادي: بروسيا مونشنجلادبخ

الظهور الأول: 28 أغسطس 2014 أمام سراييفو في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي

المركز: وسط ميدان

الجنسية: ألمانيا

تاريخ الميلاد: 1 يناير 1996

قدمه المفضلة: اليمني

الطول: 177 سم

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خلفية

ولد محمود داوود في سوريا ولكنه نشأ في منطقة الراين بعد رحيل عائلته إلى ألمانيا عقب ولادته، وأظهر اللاعب ذو الأصول السورية شغفه الكبير مع الكرة في جراج جوار منزله، حيث حرص على اللعب دائما مع الأطفال كبار السن ليقرر بعدها ترك منزله والالتحاق بأكاديمية جلادبخ.

قيل عنه

"محمود داوود يمتلك موهبة عالية للغاية ويعد من اللاعبين البارزين في وسط الميدان الذي نراقبه عن قرب منذ عدة سنوات، وأثبت بالفعل قدرته على اللعب في أعلى المستويات" ماريكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند.

"محمود من اللاعبين العظماء ويمتلك تقنية لا تصدق، ولكنه بحاجة إلى تعلم بعض الأمور، والذي يحرص دائما على سلك الطريق السهل، ودائما ما يبحث عن حلول إبداعية تجعل من شكل المنافسين سيء للغاية" أندريه شوبرت، مدرب سابق لمونشنجلادبخ

المثل الأعلى

يتخذ محمود داوود من أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان مثلا أعلى له، فطريقة داوود الخاصة بترويض الكرة تدفع البعض لعقد المقارنات مع زيدان، وفي ألمانيا ينظرون إليه كونه إلكاي جوندوجان الجديد في ظل الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها والرؤية المميزة وشجاعته في اتخاذ بعض المخاطر عندما يتعلق الأمر بالتمرير في الثلث الأخير من الملعب

تصريحاته

"في اللحظة التي تعلمت فيها المشي، أصبحت الكرة حياتي بالكامل، وعلى الرغم من عدم اقتناع الجماهير بي، إلا أنني تخطيت تلك المرحلة وحظيت بالنقلة الأهم عند انضمامي إلى مونشنجلادباخ في عام 2010" محمود داوود، في بداية مسيرته مع الكرة.

"في بعض الأحيان أشعر بأنني أحلم، فعندما أشاهد صوري ومقاطع فيديو خاصة لي منتشرة على المواقع، لا أدرك كيف تغيرت حياتي بهذا الشكل" محمود داوود، عن صناعة اسمه.

"لا أستغرق الكثير من الوقت في التفكير على أرضية الميدان، فكل ما أقوم به يخرج بشكل تلقائي" محمود داوود عن أسلوبه في اللعب.