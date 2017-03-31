تصل لـ100 كم/ ساعة في ثوان.. هذه السيارات الأسرع في معرض نيويورك

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ينظر العديد من عشاق السيارات حول العالم إلى معرض نيويورك الدولي للسيارات على أنه واحد من أهم المحافل التي تشهد ميلاد سيارات وإصدارات متطورة في الصناعة على مستوى العالم، لاسيما وأن العديد من الشركات العملاقة تعكف على استغلال الحدث من أجل الاستفاد القصوى من الجماهيرية التي يحظى بها المعرض الدولي.

وتبدو السيارات الرياضية السريعة واحدة من الواجهات التي تستطيع جذب الجمهور بشكل أساسي، خاصة وأن العديد من الشركات تتنافس فيما بينها لتحقيق معدلات تسارع تنتقل بالسيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن قياسي، وفي هذا السياق نستعرض أهم الإصدارات التي تحقق معدلات تسارع قياسية في معرض نيويورك الدولي..

تيسلا S Electric GT

تستطيع السيارة الرياضية تحقيق معدلات تسارع كبيرة، حيث أعلنت الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربية أن السيارة الجديدة، التي تتمتع بقوة مقدارها 778 حصان، تنتقل من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 2.1 ثانية.

فيراري F12

هي أسرع سيارة في تاريخ الشركة الإيطالية المتخصصة في إنتاج الإصدارات الأكثر ميلًا للطابع الرياضي، وتستطيع السيارة الجديدة الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 2.9 ثانية فقط.

مرسيدس AMG GT

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مفهوم جديدة تسعى الشركة الألمانية العملاقة مفهومها الرياضي الجديدة، يستطيع ضخ قوة مقدارها 816 حصان، وتستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن أقل من 3 ثوان.

بوجاتي تشيرون

تمثل السيارة الجديدة قدرة خارقة بامتلاكها محرك قادر على ضخ ما يزيد على 1400 حصان، كما تستطيع السيارة تحقيق معدل تسارع ينتقل من الثبات إلى 200 كم/ ساعة في زمن 6.5 ثانية تقريبًا.

ليكسوس LS 500h

واحدة من السيارات الأسرع، حيث تحقق معدل تسارع يصل بها إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 5.4 ثانية فقط، لتصنف واحدة من السيارات الأسرع داخل المعرض الدولي.