قائمة بأكثر ما يميز 64 دولة حول العالم || باكستان معروفة بالأفلام الإباحية للمِثليين وما تشتهر به مصر صادم

سمر العشري

كل دولة في العالم لديها ما يميزها بين الدول، فالبرازيل تتميّز بلاعبي كرة القدم، وألمانيا تتميز بالجعة، وهناك دول أخرى تتميز بأشياء لا يعلمها الكثير منا، وفقًا لقائمة نشرها موقع «إندي 100» البريطاني.

فوفقًا للقائمة، تتميز مصر بالمرأة البدينة، وذلك وفقًا لمواد عمل تم تجميعها من خلال قاعدة بيانات بعدد من الأجهزة والوكالات، مثل البنك الدولي، والاستخبارات الأمريكية، ووكالة رويترز، ومجلة فوربس الأمريكية.

وقام الباحثون بتقسيم تلك المعلومات والبيانات إلى 9 تصنيفات، ووضع قائمة بما تتميز به دول العالم، تم اختيار بعضها كالتالي:

64. مصر: المرأة البدينة.

63. ليبيا: الأطفال البدناء.

62. الإمارات: زيادة عدد الرجال، مقارنة بعدد النساء

61. السعودية: استيراد الأسلحة.

60. اليمن: عدم المساواة بين الرجال والنساء.

59. العراق: البترول.

58. الأردن: اللاجئون.

57. الصومال: ختان الإناث.

56. السودان: الصمغ العربي.

55. إيران: الكافيار.

54. إسرائيل: الأبحاث الطبية.

53. باكستان: أفلام إباحية للمِثليين.

52. أفغانستان: الأفيون.

51. كازاخستان: اليورانيوم.

50. الهند: الموز.

49. تايلاند: الأرز.

48. الصين: سجن الصحفيين.

47. كوريا الشمالية: الجنود.

46. سنغافورة: الأشخاص الأصحاء.

45. إندونيسيا: جوز الهند.

44. النمسا: الإجازة المدفوعة.

43. بلغاريا: إجازة الوضع.

42. المجر: ممثلو الأفلام الإباحية.

41. اليونان: آكلو الجبن.

40. البرتغال: الفلين.

39. فرنسا: الويسكي.

38. سويسرا: الاختراع.

37. هولندا: شرب القهوة.

36. بريطانيا: أصحاب المليارات.

35. آيسلندا: استهلاك الكهرباء.

34. النرويج: تناول البيتزا.

33. السويد: موسيقى البوب.

32. الدنمارك: طاقة الرياح.

31. لاتفيا: النساء.

30. ليتوانيا: الانتحار.

29. كرواتيا: زرع الكُلى.

28. كندا: مدمنو الفيسبوك.

27. الولايات المتحدة: رسائل البريد الإلكتروني المزعجة.

26. المكسيك: الليمون.

25. السلفادور: الشرطة الضعيفة.

24. كولومبيا: السعادة.

23. إكوادور: التنوع البيولوجي.

22. البرازيل: لاعبو كرة القدم.

21. بيرو: الكوكايين.

20. هندوراس: جرائم القتل.

19. كوبا: الأطباء.

18. أوروجواي: المزارع.

17. الأرجنتين: لحم الخيول.

16. تشيلي: النحاس.

15. نيجيريا: زواج القاصرات.

14. تشاد: أكثر الأنظمة الغذائية صحة.

13. كوت ديفوار: الكاجو.

12. أنجولا: وفيات الأطفال.

11. جنوب أفريقيا: الموت.

10. بوتسوانا: الماس.

9. رواندا: تمثيل المرأة في البرلمان.

8. تنزانيا: السيدات العاملات.

7. مدغشقر: الفانيلا.

6. كينيا: الشاي الأسود.

5. زامبيا: أصحاب المشاريع من السيدات.

4. سوازيلاند: الإيدز.

3. ناميبيا: حوادث السيارات.

2. إثيوبيا: الأطفال ضعفاء الوزن.

1. إريتريا: عمالة الأطفال.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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