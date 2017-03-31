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الأناناس || الفاكهة "الخارقة" ! تعرف علي فوائدها

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الأناناس || الفاكهة "الخارقة" ! تعرف علي فوائدها الأناناس || الفاكهة "الخارقة" ! تعرف علي فوائدها

فوائد الأناناس لا تعدّ ولا توصف، فهذه الفاكهة الاستوائيّة تلعب دوراً مهمّاً في تقوية جهاز المناعة في الجسم لمحاربة مختلف الأمراض...
اخصائيّة التغذية عبير أبو رجيلي، تطلعكِ على المزيد من فوائد الاناناس في الآتي:


_ تقوية جهاز المناعة: تحتوي الاناناس على الفيتامين "سي" C بنسب مرتفعة، ما يجعلها فعّالة جداً في محاربة الجذور الحرّة، ومحاربة امراض عديدة، فضلاً عن قدرتها على توفير الحماية للقلب.
من الآن وصاعداً، ادرجي الأناناس في جدول نظامكِ الغذائي واحصلي على منافعها.


_ حماية البصر: يساعد تناول الاناناس على حماية صحة العينين، لاحتواء هذه الفاكهة على البروفيتامين A، ومواد غذائيّة أساسيّة للوقاية من الضرر الذي يمكن أن يطال العين، خصوصاً مع التقدّم في السنّ.


_ صحة الجهاز الهضمي: الاناناس غنيّة بالالياف الغذائيّة المفيدة للجهاز الهضمي والمحارِبة للإمساك. اضف الى ذلك غناها بالبروميلين المادّة الأساسيّة لهضم البروتينات.
رغم ما يتم ترويجُه من أنَّ الاناناس تحرق ، غير أنّ ذلك لن يحصل، إلا إذا تمَّ تناول كميّات كبيرة جداً من هذه الفاكهة. وفي المقابل، ولأنها تحتوي على الوحدات الحراريّة، فإنَّ تناول كميات كبيرة يمكن أن يتسبّب بزيادة الوزن!


_ تقوية العظام: استناداً إلى ابحاث علميّة عديدة، فإنَّ الاناناس بامكانها توفيرُ الحماية من مشكلة ترقق العظام بعد انقطاع الدورة الشهريّة، بفضل غناها بالمنغنيز، إذا ما تمَّ إدخالها ضمن حمية غذائيّة صحيّة مدروسة.


_ محاربة تجلّط الدم: البروميلين الموجود في الأناناس، بامكانه أن يلعب دوراً جيّداً في سيلان الدم ومحاربة التجلّطات.


نصيحة: تناولي كوباً مقطّعاً من الاناناس كوجبة خفيفة "سناك"، مرة في اليوم، للاستفادة من منافعه الصحيّة الجمّة.

 

المصدر:سيدتي

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