أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور || قلعة للبيع في بريطانيا .. تعرف على السعر

Google+ Print
بالصور || قلعة للبيع في بريطانيا .. تعرف على السعر بالصور || قلعة للبيع في بريطانيا .. تعرف على السعر

من منا لا يحلم بأن يعيش في قلعة؟ إذا كنت تمتلك 550 ألف جنيه استرليني يمكنك الآن شراء أصغر قلعة في المملكة المتحدة كانت ذات يوم مقر إقامة حارس ويستون بارك.

تحتوي القلعة الصغيرة على غرفة نوم واحدة إلى جانب غرفة المعيشة ودورة المياه سلم حلزوني، وقد بناها المعماري البريطاني إدوارد بلور في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وفقًا لصحيفة «مترو» البريطانية.

يمكنك السير في طريق طويل من الحصى للوصول إلى الباب المصنوع من البلوط المصقول، وأثناء سيرك نحو المبنى ستجد بستانًا وبركة ماء ومساحات للخضروات ومزرعة للدجاج؛ لمساعدة الملاك على الاكتفاء الذاتي.

إلى جانب ذلك، سيحصل المشتري على مبنى مجاور مكون من مرآب مزدوج وجراج ويحتوي الدور العلوي على شقة من غرفة نوم واحدة وغرفة المعيشة والمطبخ ودورة المياه.

نتيجة بحث الصور عن قلعة للبيع في بريطانيا

صورة ذات صلة

نتيجة بحث الصور عن قلعة للبيع في بريطانيا

صورة ذات صلة

صورة ذات صلة

نتيجة بحث الصور عن قلعة للبيع في بريطانيا

 

المصدر:الشروق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار