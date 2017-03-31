بالصور || قلعة للبيع في بريطانيا .. تعرف على السعر

سمر العشري

من منا لا يحلم بأن يعيش في قلعة؟ إذا كنت تمتلك 550 ألف جنيه استرليني يمكنك الآن شراء أصغر قلعة في المملكة المتحدة كانت ذات يوم مقر إقامة حارس ويستون بارك.

تحتوي القلعة الصغيرة على غرفة نوم واحدة إلى جانب غرفة المعيشة ودورة المياه سلم حلزوني، وقد بناها المعماري البريطاني إدوارد بلور في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وفقًا لصحيفة «مترو» البريطانية.

يمكنك السير في طريق طويل من الحصى للوصول إلى الباب المصنوع من البلوط المصقول، وأثناء سيرك نحو المبنى ستجد بستانًا وبركة ماء ومساحات للخضروات ومزرعة للدجاج؛ لمساعدة الملاك على الاكتفاء الذاتي.

إلى جانب ذلك، سيحصل المشتري على مبنى مجاور مكون من مرآب مزدوج وجراج ويحتوي الدور العلوي على شقة من غرفة نوم واحدة وغرفة المعيشة والمطبخ ودورة المياه.

المصدر:الشروق

شبكةعيونالإخبارية

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