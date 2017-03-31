فرنسا || تدعو رعاياها في الصين لتوخي أعلى درجات اليقظة

سمر العشري

دعت سفارة فرنسا بالصين، اليوم الجمعة، الجالية الفرنسية إلى توخي أعلى درجات اليقظة وذلك عقب الاعتداء على فرنسي بمدينة شنجهاي على خلفية مقتل صيني ببيته بباريس برصاص الشرطة.

وأوضحت السفارة - على موقعها الالكتروني- أن فرنسيا تم الاعتداء عليه بعنف بسلاح ابيض الأربعاء بمدينة شنغهاي، وقد قامت الشرطة بتوقيف المعتدي.

وأضافت: "السفارة والقنصليات العامة بالصين على اتصال دائم مع السلطات الصينية لتذكرهم بان حماية الفرنسيين بالصين هي أولوية لحكومتنا".

يذكر أن الدائرة 19 بالعاصمة باريس شهدت أعمال عنف بين الشرطة والجالية الصينية التي تظاهرات أمام مركز الشرطة للتنديد بمقتل صيني (56 عاما) الأحد الماضي -ببيته وأمام عائلته على أيدي أحد رجال الشرطة - مما أسفر عن اعتقال نحو 35 شخصا. وقد طالبت الصين فرنسا بحماية رعاياها وإلقاء الضوء على هذا الحادث.

المصدر:الشروق

شبكةعيونالإخبارية

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