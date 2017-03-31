أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

فرنسا || تدعو رعاياها في الصين لتوخي أعلى درجات اليقظة

Google+ Print
فرنسا || تدعو رعاياها في الصين لتوخي أعلى درجات اليقظة فرنسا || تدعو رعاياها في الصين لتوخي أعلى درجات اليقظة

دعت سفارة فرنسا بالصين، اليوم الجمعة، الجالية الفرنسية إلى توخي أعلى درجات اليقظة وذلك عقب الاعتداء على فرنسي بمدينة شنجهاي على خلفية مقتل صيني ببيته بباريس برصاص الشرطة.

وأوضحت السفارة - على موقعها الالكتروني- أن فرنسيا تم الاعتداء عليه بعنف بسلاح ابيض الأربعاء بمدينة شنغهاي، وقد قامت الشرطة بتوقيف المعتدي.

وأضافت: "السفارة والقنصليات العامة بالصين على اتصال دائم مع السلطات الصينية لتذكرهم بان حماية الفرنسيين بالصين هي أولوية لحكومتنا".

يذكر أن الدائرة 19 بالعاصمة باريس شهدت أعمال عنف بين الشرطة والجالية الصينية التي تظاهرات أمام مركز الشرطة للتنديد بمقتل صيني (56 عاما) الأحد الماضي -ببيته وأمام عائلته على أيدي أحد رجال الشرطة - مما أسفر عن اعتقال نحو 35 شخصا. وقد طالبت الصين فرنسا بحماية رعاياها وإلقاء الضوء على هذا الحادث.

 

المصدر:الشروق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار