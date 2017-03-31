بالصور.. تعرفي على النظارة الأمثل للوجه الدائري والممتلئ

كتبت- هاجر حاتم:

اختيار النظارة المناسبة أمرمهم جدًا لدى الكثيرون، خاصًة النظارات الطبية، التي تتطلب ارتدائها طوال الوقت. فإذا كنت تمتلكين وجه دائري وممتلئ بعض الشئ هناك بعض النظارات التي تناسب طبيعة وجهك، وتجعلك تبدو أجمل بارتدائها، نستعرضها في هذا الألبوم.