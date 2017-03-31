الأهالي يمنعون أبنائهم من الذهب للمدارس خوفا من مرض القراع المنشر

سمر العشري

نتشر في الفترة السابقة مرض القراع داخل بعض المدارس المصرية وهذا ما أصاب الطلاب والأهالي بالخوف والفزع، وتسبب إصابة بعض الطلاب في الفصول من خوف باقي الطلبة من انتقال العدوة لهم وهذا مايعني أن الأسرة كلها تكون مهددة بالإصابة بهذا المرض حال ذهاب التلميذ إلي بيته.

هذا وقد أكد أحد أولياء الأمور بمدرسة ” هدي شعراوي ” المصابة بهذا المرض، أن أبنته قد طالبت منه لأكثر من مرة عدم الذهاب إلي المدرسة ولكنها لم تذكر له سر عدم رغبتها في الذهاب للمدرسة، فرفضت وطالبت منها عدم الغياب.

وبعض فترة من الوقت وعن طريق الصدفة اكتشفت أن الكثير من أهالي الطلاب منعوا أبنائهم الذهاب إلي المدرسة لإصابة بعض طلابها بمرض القراع، فعلي الفور منعت أبنتي من الذهاب إلي المدرسة، قائلا ” مانا مش هاستني لما بنتي تتعدي وبعدين تيجي تنقل العدوة لأخواتها، وهو ياعني لو مش يبقه فيرس يكون قراع”.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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