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بالصور.. توافد الأطباء على "دار الحكمة" للتسجيل في الجمعية العمومية

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مصراوي Masrawy

توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (1)توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (1)

توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (2)توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (2)

توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابةتوافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة

توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (4)توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة (4)

كتب - أحمد جمعة:

بدأ في العاشرة صباحًا، توافد الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة، والمنعقدة بدار الحكمة اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجمعية في تمام الواحدة ظهرًا، حال اكتمال النصاب القانوني.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 1500 طبيبًا، وإذا لم يتم اكتماله تؤجل الجمعية العمومية لمدة 15 يومًا.

وتناقش الجمعية العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانتي النقابة خلال عامي 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات.

كما تناقش الجمعية إقرار ميزانيتي النقابة عن عامي 2014 و2015، وستقوم بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016، بالإضافة لمناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات.

كما ستشهد الجمعية العمومية عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016 وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب.

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