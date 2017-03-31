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الجريب فروت || 10 فوائد مذهلة قد لا تعرفينها عن هذه الثمرة

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الجريب فروت || 10 فوائد مذهلة قد لا تعرفينها عن هذه الثمرة الجريب فروت || 10 فوائد مذهلة قد لا تعرفينها عن هذه الثمرة

الجريب فروت أو الليمون الهندي، هو هنديّ الأصل كما تدل تسميته. عرفه اليونانيون منذ القِدم، وعالجوا به مرضاهم من مشاكل التنفس والتسمّم.

 

يحتوي الجريب فروت على الأحماض العضوية، والاملاح المعدنيّة مثل الصوديوم، والبوتاسيوم والكالسيوم، والمغنيزيوم، والفوسفور، والفيتامينات وأبرزها "سي"C و"أ" A و"بي" B، والألياف، والبكتين، والكربوهيدرات.

تتعدد منافع الجريب فروت ولعلّ أبرزها:
_خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
_ حماية القلب والأوعية الدمويّة، وبالتالي الوقاية من السكتات القلبيّة، والجلطات الدماغيّة.
_ مساعدة الجسم في تجديد الكريّات الحمراء والتخلص من القديمة.
_ الوقاية من بعض الامراض السرطانيّة، ولا سيّما عن طريق تناول الجريب فروت البرتقالي والأحمر، اللذين يحتويان على مادة الليكوبين.
_ تقوية جهاز المناعة في الجسم.
_ مضادّ لأكسدة الخلايا.
_ مقاومة الرشح والانفلونزا.
_ تخفيض الوزن إذا ما تمَّ إدخاله ضمن حميَة غذائيّة صحيّة متوازنة.
_ تأخير شيخوخة الجلد.
_ مضادّ للتسمم.

نصيحة: يفضّل عدم تناول الجريب فروت عند تلقّي بعض العلاجات المنوّمة، والعقاقير المضادّة لإرتفاع ضغط الدم، إلّا بعد استشارة الطبيب لتجنّب بعض التعقيدات الصحيّة.
نصف حبة من الجريب فروت يومياً اثناء وجبة الفطور، تُعتبر مثاليّة للحصول على منافع هذه الثمرة.

 

المصدر:سيدتي

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رئيس قسم الأخبار