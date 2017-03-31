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بالصور.. حملة إزالة للمباني المخالفة بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

حملة إزالة للمباني المخالفةحملة إزالة للمباني المخالفة

حملة إزالة للمباني المخالفة (2)حملة إزالة للمباني المخالفة (2)

حملة إزالة للمباني المخالفة (3)حملة إزالة للمباني المخالفة (3)

حملة إزالة للمباني المخالفة (4)حملة إزالة للمباني المخالفة (4)

حملة إزالة للمباني المخالفة (5)حملة إزالة للمباني المخالفة (5)

كتبت- ندى الخولي:

نفذ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بمشاركة مباحث التعمير، حملة إزالة مكبرة بالمنطقة المضافة لكردون المدينة الشرقي؛ لإزالة المباني القائمة بدون ترخيص، والمخالفة لقانون البناء الموحد.

وقال جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن تلك الحملات تأتي فى إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، ومنع إقامة عشوائيات بالمدن الجديدة.

وأكد طلعت، أن جهاز المدينة سيواصل حملاته لإزالة كافة المخالفات البنائية.​

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