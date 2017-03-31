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ضبط طفلين حاولا تهريب كمية من السجائر: "كنا هناخد 10 آلاف جنيه"

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ضبط طفلين حاولا تهريب كمية من السجائر: "كنا هناخد 10 آلاف جنيه" ضبط طفلين حاولا تهريب كمية من السجائر: "كنا هناخد 10 آلاف جنيه"

مصراوي Masrawy

بعض السجائر المهربة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط طفلين حاولا إحضار بعض السجائر المهربة جمركيا من ليبيا.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مخابرات حس الحدود، بضبط عاطلين، كانا في طريقهما إلى الحدود الليبية.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن "كريم. ج"، 13 عاما، و"منصور. ع"، 15 عاما، استقلا سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، وسلكا طريق المنطقة الشمالية بطريق الواحات، لإحضار كميات من السجائر المهربة جمركيا.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة مقابل 5 آلاف جنيه لكل منهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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