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مدير أمن الجيزة: رفع 131 سيارة ودراجة متروكة بالميادين والشوارع

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مدير أمن الجيزة: رفع 131 سيارة ودراجة متروكة بالميادين والشوارع مدير أمن الجيزة: رفع 131 سيارة ودراجة متروكة بالميادين والشوارع

مصراوي Masrawy

اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قاد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حملة أمنية موسعة لرفع السيارات المتروكة بميادين وشوارع المحافظة؛ لتسيير الحركة المرورية.

واستهدفت الحملة - التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، - لرفع جميع السيارات المتروكة، نظرا لما تشكله من إعاقة مرورية، وتشويه للمظهر العام، فضلا عما تمثله من خطورة على الأمن العام واستغلالها في ارتكاب الجرائم.

وأسفرت جهود الحملة بمشاركة اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، عن فحص 66 سيارة، و65 دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات لضبط ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

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