ضبط 2000 قرص ترامادول بحوزة عاطل في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من ضبط عاطل بإمبابة؛ لإتجاره في الأقراص المخدرة.

وردت معلومات للعميد شريف الجمل، رئيس مباحث شمال الجيزة، بإتجار "عبده. م"، 39 عاما، في الأقراص المخدرة.

وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث القطاع، من ضبط المتهم بشارع بني محمد، وبحوزته 2000 قرص ترامادول، وومبلغ 1200 جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.