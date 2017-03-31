بالصور.. تكريم أمهات الشهداء بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أقامت مديرية أمن المنيا حفلا لتكريم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم، بنادي ضباط الشرطة بالمحافظة.

وجاءت الاحتفالية بحضور اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار، مساعد الوزير لأمن المنيا.

حضر الحفل عدد كبير من أسر وزوجات وأمهات الشهداء، وخلال الاحتفال ألقى مدير الأمن كلمة، أكد فيها استمرار تقديم الخدمات وكافة أشكال الدعم لأسر الشهداء، وأن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل راحتهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

وأضاف دويدار أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، شدد على ضرورة التواصل مع أسر الشهداء على مدار العام.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم أمهات وزوجات الشهداء وصافح مدير الأمن جميع الحضور.