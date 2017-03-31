«التفتيش الفني»: انهيار عقار جاردن سيتي سببه عدم تنفيذ قرار الترميم

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قال عبدالمنعم بيومي، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن السبب وراء الانهيار الجزئي للعقار رقم 15 - الكائن بشارع جمال الدين أبو المحاسن، في جاردن سيتى، بحي غرب القاهرة، عدم القيام بتنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار.

أوضح رئيس الجهاز، أن العقار صدر له قرار ترميم رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 25/2/1999 والمتضمن من تقرير معاينة الجهة الإدارية، أن العقار مكون من أرضي و5 أدوار، حوائط حاملة، والأسقف خرسانة مسلحة، ولوحظ وجود رشح ورطوبة ببعض الأسقف والحوائط وظهور جزء من حديد التسليح وصدئه، بالإضافة إلى تلف بأرض إحدى الغرف، وصدر قرار اللجنة المختصة بالموافقة على القرار، وترميم العقار ترميمًا شاملًا، تحت إشراف مهندس نقابي متخصص.

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أضاف بيومي: "قامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين انهيار الجزء الأيسر من العقار بكامل الأدوار"، موضحًا أنه يجرى استصدار قرار لهدم باقي العقار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بناءً على مشروع القرار المقدم من حي غرب القاهرة.