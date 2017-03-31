أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير السياحة يغادر إلى ميلانو للمشاركة بمعرض BIT الدولي

Google+ Print
وزير السياحة يغادر إلى ميلانو للمشاركة بمعرض BIT الدولي وزير السياحة يغادر إلى ميلانو للمشاركة بمعرض BIT الدولي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يغادر يحيى راشد وزير السياحة، القاهرة، صباح غد السبت متوجهًا إلى ميلانو للمشاركة فى فعاليات معرض BIT الدولى للسياحة والسفر، حيث يترأس الوفد السياحى المصرى المشارك.

وأكد راشد فى تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص حريص على المشاركة فى فعاليات هذا الحدث السنوى المهم الذى يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحى المصرى خاصة انه يستضيف عددا كبيرا من الزائرين من كبار منظمى الرحلات والكتاب السياحيين.

شاهد أيضا

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش المعرض لقاءات مكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للتعرف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فعاليات المعرض تقام في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2017 ويحظى بحضور كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول مما يجعل منه منصة لالتقاء متخذي القرار في مجال صناعة السياحة حول العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن