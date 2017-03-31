وزير السياحة يغادر إلى ميلانو للمشاركة بمعرض BIT الدولي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يغادر يحيى راشد وزير السياحة، القاهرة، صباح غد السبت متوجهًا إلى ميلانو للمشاركة فى فعاليات معرض BIT الدولى للسياحة والسفر، حيث يترأس الوفد السياحى المصرى المشارك.

وأكد راشد فى تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص حريص على المشاركة فى فعاليات هذا الحدث السنوى المهم الذى يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحى المصرى خاصة انه يستضيف عددا كبيرا من الزائرين من كبار منظمى الرحلات والكتاب السياحيين.

شاهد أيضا

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش المعرض لقاءات مكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للتعرف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فعاليات المعرض تقام في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2017 ويحظى بحضور كبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول مما يجعل منه منصة لالتقاء متخذي القرار في مجال صناعة السياحة حول العالم.