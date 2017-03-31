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السيسي يغادر غدًا لواشنطن تلبية لدعوة ترامب

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السيسي يغادر غدًا لواشنطن تلبية لدعوة ترامب السيسي يغادر غدًا لواشنطن تلبية لدعوة ترامب

التحرير

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يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، القاهرة متوجهًا إلى نيويورك، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد .

ومن المقرر أن يجرى الرئيسان السيسى وترامب، مباحثات ثنائية بالبيت الأبيض، لتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك الأثنين المقبل.

كما يتطرق الزعيمان إلى مناقشة الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى ملف النزاع فى الشرق الأوسط.

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كما يعقد الرئيس السيسى، بعد وصوله عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين، وعدد من اللقاءات الثنائية التى تجمعه بأعضاء الكونجرس الأمريكى وغرفة التجارة المركزية ووزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكى.

واقتصرت زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية على نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.

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التحرير

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