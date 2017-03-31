محمد أنور يكشف حقيقة ارتباطه بسارة درزاوي

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نشرالفنان محمد أنور، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، اليوم الجمعة، صورة له برفقة الفنانة سارة درزاوي وزميلته بفرقة "مسرح مصر"، وهنأها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب أنور تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنت طيبة وعقبال مليون سنة، ويارب تتجوزي بقي عشان الناس تصدق إننا مش مرتبطين والله".

ونفى أنور بذلك شائعة ارتباطهما التي انتشرت بعد مشهد لهما بأحدى العروض المسرحية وهو يعترف لها بحبه على خشبة المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور، الأمر الذى تسبب فى الترويج لشائعة ارتباطهما على مواقع "السوشيال ميديا".

ارتباط أنور وسارة ليست الشائعة الأولى التى تطلق على أبطال مسرح مصر، حيث تداولت شائعات أيضًا حول ارتباط الفنان حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح بعد ظهورهما فى صور ملفتة أكدت علاقتهما، وإقامتهما حفل خطوبة اقتصر فقط على المقربين من نجمى مسرح مصر.

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ويقدم مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي نخبة من النجوم الشباب، منهم علي ربيع، مصطفى خاطر، ويزو، إسراء عبد الفتاح، كريم عفيفي، محمد أنور، عمر متولي، أوس أوس، محمد عبد الرحمن، سارة درزاوي، إبرام سميرن حامد محمد، محمد توب، وحمدي الميرغني، والإخراج التليفزيوني لسعيد حامد.