الوزراء : زيادة بنسبة 38% للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/2018

سمر العشري

أعلن السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تشهد زيادة في حجم الدعم الموجه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 38% .

واشار السفير أشرف سلطان أن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وممثلي الوزارات والجهات المعنية الأخرى قد تطرق لبحث الإجراءات اللازمة لزيادة الانتاج المحلي من اللحوم، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لسد الفجوة بين إنتاج مصر من الثروة الحيوانية وبين الاستهلاك الفعلي، حيث تناول الاجتماع تخصيص أراضي للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في زراعة الذرة الصفراء والعلف الحيواني من أجل تقليل استيراد اللحوم من الخارج وتشجيع الانتاج الحيواني المحلي.

من جهة أخري قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك بأن حجم الانفاق على التعليم والصحة في الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 يبلغ نحو 341 مليار جنيه موزعة كالتالي :-

142 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي ، 65 مليار جنيه للتعليم الجامعي ، 103 مليار جنية للصحة ، 31 مليار جنيه للبحث العلمي.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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