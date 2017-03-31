مورينيو يعرب عن غضبه بسبب أنشطة بوجبا

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طالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لاعبه الفرنسي بول بوجبا بضرورة تقليص أنشطته التجارية والتركيز في مشواره الكروي مع نادي مانشستر يونايتد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى غضب مورينيو من تواجد رمز تعبيري بشكل بوجبا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لا يرغب في أن يعاني اللاعب من التشتيت في الوقت الحالي.

ويمتلك اللاعب الفرنسي عقود رعاية مع شركة أديداس أيضا، الأمر الذي دفع مورينيو لمطالبته بالتوقف عن أي أنشطة تجارية، محذرا إياه من إخراجه من التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في حال تأثر مستواه بتلك الأنشطة.

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وروج اللاعب الفرنسي كثيرا للرمز التعبيري الخاص به على تويتر قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي، وتعرض بعدها بوجبا لكثير من الانتقادات بسبب ضعف مستواه في تلك المباراة، وذلك إلى جانب حرص بوجبا على تغيير قصة شعره كثيرا.