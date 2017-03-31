يوفنتوس في اختبار صعب أمام نابولي

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يخرج فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه نابولي، يومي الأحد والأربعاء المقبلين، في ظل سعي السيدة العجوز للجمع بين ثنائية الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

البداية ستكون يوم الأحد حيث يخرج يوفنتوس لملاقاة نابولي، سعيا نحو تعزيز موقعه في الصدارة، حيث يتفوق بفارق ثمان نقاط عن روما الوصيف قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

ويحل نابولي في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف روما، ويتطلع فريق الجنوب الإيطالي للفوز على يوفنتوس، من أجل تعزيز فرصته في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، بعد أن فاز يوفنتوس ذهابا 3-1.

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وحصل نابولي على دفعة معنوية يوم الاثنين الماضي بعد فوز مدربه ماوريسيو ساري بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا متفوقا على اليجري مدرب يوفنتوس، الذي فاز بالجائزة للمرة الثانية في العام الماضي.

ويعتمد ساري بشكل كبير على مهاجمه البلجيكي ميرتينز، الذي سجل 20 هدفا في الموسم الحالي، متفوقا بفارق هدف واحد على الأرجنتيني هيجواين هداف اليوفي.

ولعب هيجواين لثلاثة أعوام في نابولي، وسجل 36 هدفا في الموسم الماضي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من الدوري الإيطالي.

لكن جماهير نابولي باتت تُكن العداوة لهيجواين منذ رحيله إلى يوفنتوس في تموز/يوليو الماضي.ويلتقي غدا السبت، لاتسيو مع مضيفه ساسولو، وروما مع ضيفه إمبولي.