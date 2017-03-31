أخبار عاجلة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

يوفنتوس في اختبار صعب أمام نابولي

Google+ Print
يوفنتوس في اختبار صعب أمام نابولي يوفنتوس في اختبار صعب أمام نابولي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يخرج فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه نابولي، يومي الأحد والأربعاء المقبلين، في ظل سعي السيدة العجوز للجمع بين ثنائية الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

البداية ستكون يوم الأحد حيث يخرج يوفنتوس لملاقاة نابولي، سعيا نحو تعزيز موقعه في الصدارة، حيث يتفوق بفارق ثمان نقاط عن روما الوصيف قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

ويحل نابولي في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف روما، ويتطلع فريق الجنوب الإيطالي للفوز على يوفنتوس، من أجل تعزيز فرصته في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، بعد أن فاز يوفنتوس ذهابا 3-1.

شاهد أيضا

وحصل نابولي على دفعة معنوية يوم الاثنين الماضي بعد فوز مدربه ماوريسيو ساري بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا متفوقا على اليجري مدرب يوفنتوس، الذي فاز بالجائزة للمرة الثانية في العام الماضي.

ويعتمد ساري بشكل كبير على مهاجمه البلجيكي ميرتينز، الذي سجل 20 هدفا في الموسم الحالي، متفوقا بفارق هدف واحد على الأرجنتيني هيجواين هداف اليوفي.

ولعب هيجواين لثلاثة أعوام في نابولي، وسجل 36 هدفا في الموسم الماضي ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من الدوري الإيطالي.

لكن جماهير نابولي باتت تُكن العداوة لهيجواين منذ رحيله إلى يوفنتوس في تموز/يوليو الماضي.ويلتقي غدا السبت، لاتسيو مع مضيفه ساسولو، وروما مع ضيفه إمبولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن