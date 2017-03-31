الأحد.. فتح باب التحويل بالإسكان الاجتماعي من 15 مايو وحلوان إلى 6 أكتوبر وبدر

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ بعد غد الأحد، فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية في مدينتي 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم.

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

وأوضح وزير الإسكان أن على من يرغب فى التحويل التقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، بداية من الأحد ولمدة شهر.

وأكد مدبولي أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصول كل مستحق من المتقدمين للحجز على وحدة سكنية، ورغبة من الوزارة فى سرعة تسليم الحاجزين لوحداتهم، علما بأن كراسة شروط الحجز سبق أن نصت على جواز تحويل الحاجزين فى حالة وجود أعداد تنطبق عليها الشروط، تفوق الوحدات المتوافرة، أو ندرة الأراضى الجاهزة للبناء.​