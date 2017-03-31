أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأحد.. فتح باب التحويل بالإسكان الاجتماعي من 15 مايو وحلوان إلى 6 أكتوبر وبدر

Google+ Print
الأحد.. فتح باب التحويل بالإسكان الاجتماعي من 15 مايو وحلوان إلى 6 أكتوبر وبدر الأحد.. فتح باب التحويل بالإسكان الاجتماعي من 15 مايو وحلوان إلى 6 أكتوبر وبدر

مصراوي Masrawy

المهندس مصطفى مدبولى

كتبت- ندى الخولي:

أعلن المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ بعد غد الأحد، فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية في مدينتي 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم.

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

وأوضح وزير الإسكان أن على من يرغب فى التحويل التقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، بداية من الأحد ولمدة شهر.

وأكد مدبولي أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصول كل مستحق من المتقدمين للحجز على وحدة سكنية، ورغبة من الوزارة فى سرعة تسليم الحاجزين لوحداتهم، علما بأن كراسة شروط الحجز سبق أن نصت على جواز تحويل الحاجزين فى حالة وجود أعداد تنطبق عليها الشروط، تفوق الوحدات المتوافرة، أو ندرة الأراضى الجاهزة للبناء.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ