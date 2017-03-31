أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"التفتيش الفني": الانهيار الجزئي لعقار جاردن سيتي سببه عدم تنفيذ قرار الترميم

Google+ Print
"التفتيش الفني": الانهيار الجزئي لعقار جاردن سيتي سببه عدم تنفيذ قرار الترميم "التفتيش الفني": الانهيار الجزئي لعقار جاردن سيتي سببه عدم تنفيذ قرار الترميم

مصراوي Masrawy

عقار جاردن سيتى

كتبت- ندى الخولي:

صرح عبد المنعم صالح بيومي، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بأن السبب وراء الانهيار الجزئي للعقار رقم 15، والكائن بشارع جمال الدين أبو المحاسن، في جاردن سيتى، بحي غرب القاهرة، هو عدم القيام بتنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار.

وأوضح رئيس الجهاز، أن العقار صدر له قرار ترميم رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 25/2/1999 والمتضمن من تقرير معاينة الجهة الإدارية، أن العقار مكون من أرضى و5 أدوار، حوائط حاملة، والأسقف خرسانة مسلحة، ولوحظ وجود رشح ورطوبة ببعض الأسقف والحوائط وظهور جزء من حديد التسليح وصدئه، بالإضافة إلى تلف بأرض إحدى الغرف، وصدر قرار اللجنة المختصة بالموافقة على القرار، وترميم العقار ترميماً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي متخصص.

وأضاف بيومي: قامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة وتبين انهيار الجزء الأيسر من العقار بكامل الأدوار، مؤكداً أنه يجرى استصدار قرار لهدم باقي العقار، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناء على مشروع القرار المقدم من حي غرب القاهرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ