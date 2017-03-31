"التفتيش الفني": الانهيار الجزئي لعقار جاردن سيتي سببه عدم تنفيذ قرار الترميم

كتبت- ندى الخولي:

صرح عبد المنعم صالح بيومي، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بأن السبب وراء الانهيار الجزئي للعقار رقم 15، والكائن بشارع جمال الدين أبو المحاسن، في جاردن سيتى، بحي غرب القاهرة، هو عدم القيام بتنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار.

وأوضح رئيس الجهاز، أن العقار صدر له قرار ترميم رقم 4 لسنة 1999 بتاريخ 25/2/1999 والمتضمن من تقرير معاينة الجهة الإدارية، أن العقار مكون من أرضى و5 أدوار، حوائط حاملة، والأسقف خرسانة مسلحة، ولوحظ وجود رشح ورطوبة ببعض الأسقف والحوائط وظهور جزء من حديد التسليح وصدئه، بالإضافة إلى تلف بأرض إحدى الغرف، وصدر قرار اللجنة المختصة بالموافقة على القرار، وترميم العقار ترميماً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي متخصص.

وأضاف بيومي: قامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة وتبين انهيار الجزء الأيسر من العقار بكامل الأدوار، مؤكداً أنه يجرى استصدار قرار لهدم باقي العقار، من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناء على مشروع القرار المقدم من حي غرب القاهرة.