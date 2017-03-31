4 يونيو..بدء تسليم الأراضي المتميزة للفائزين بالقرعتين التكميليتين بالعاشر من رمضان

كتبت- ندى الخولي:

صرح عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية، للفائزين بالقرعتين التكميليتين للأراضي المتميزة، واللتين تم إجراؤهما بتاريخ (22، 23، 24)/11/2016، و26/1/2017، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/6/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 17/8/2017.

وقال النجار، إنه سيتم تسليم قطع أراضي المجاورة 2، حى 26، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الأحد 4/6/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 5/6/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 6/6/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 8/6/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 11/6/2017، والقطع من 301 : 346، يوم الإثنين 12/6/2017، وقطع أراضي المجاورة 4، حى 26، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 13/6/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 14/6/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 15/6/2017، والقطع من 151 : 199، يوم الأحد 18/6/2017، وقطع أراضى المجاورة 1، حى 33، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الاثنين 19/6/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 20/6/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 21/6/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الخميس 22/6/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الأحد 2/7/2017، والقطع من 251 : 309، يوم الإثنين 3/7/2017.

وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضي المجاورة 4، حي 33، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 4/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 5/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 6/7/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 9/7/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الاثنين 10/7/2017، والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 11/7/2017، والقطع من 301 : 363، يوم الأربعاء 12/7/2017، وقطع أراضي المجاورة 1، حى 27، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الخميس 13/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 16/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الاثنين 17/7/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الثلاثاء 18/7/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الأربعاء 19/7/2017، والقطع من 251 : 280، يوم الخميس 20/7/2017، وقطع أراضي المجاورة 2، حى 27، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الاثنين 24/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 25/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 26/7/2017، والقطع من 151 : 191، يوم الخميس 27/7/2017.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 3، حى 27، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الأحد 30/7/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 31/7/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 1/8/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 2/8/2017، والقطع من 201 : 228، يوم الخميس 3/8/2017، وقطع أراضي المجاورة 2، حى 31، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الأحد 6/8/2017، والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 7/8/2017، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/8/2017، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/8/2017، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 10/8/2017، والقطع من 251 : 280، يوم الأحد 13/8/2017، وقطع أراضي المجاورة 3، حى 31، إسكان متميز، من 1 : 50، يوم الاثنين 14/8/2017، والقطع من 51 : 72، يوم الثلاثاء 15/8/2017.

وأوضح النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16/8/2017 والخميس 17/8/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.