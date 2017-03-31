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السبت.. وزير السياحة يتوجه لميلانو للمشاركة في معرض دولي للسفر

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السبت.. وزير السياحة يتوجه لميلانو للمشاركة في معرض دولي للسفر السبت.. وزير السياحة يتوجه لميلانو للمشاركة في معرض دولي للسفر

مصراوي Masrawy

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

يغادر وزير السياحة يحيى راشد القاهرة، غدا السبت، متوجهاً إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة فى فعاليات معرض BIT الدولي للسياحة والسفر، حيث يترأس راشد الوفد السياحي المصري المشارك.

وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي اليوم الجمعة حصل مصراوي على نسخة منه- إن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص حريص على المشاركة فى فعاليات هذا الحدث السنوي الهام، الذى يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحي المصري خاصة انه يستضيف عدد كبير من الزائرين من كبار منظمي الرحلات والكتاب السياحيين.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعقد على هامش المعرض لقاءات مكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للتعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فعاليات المعرض تقام في الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2017 ويحظى بحضور كبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول مما يجعل منه منصة لالتقاء متخذي القرار في مجال صناعة السياحة حول العالم.

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