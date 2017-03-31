رد فعل الصحف القطرية على مغادرة «السيسي» قاعة القمة العربية أثناء كلمة أمير قطر

سمر العشري

بعد حالة الجدل الكبيرة التي ثارت في الشارع العربي بعد مغادرة ” السيسي” والوفد المصري القاعة أثناء كلمة أمير قطر “تميم “وذلك بحضور قادة وزعماء الدول العربية في القمة الثامنة والعشرون، والتي تم انعقادها في المملكة الأردنية الهاشمية.

تحسين صورة الأمير

وكان البعض في انتظار تعليقات الصحافة والإعلام القطري عن تلك الواقعة، ولكن الإعلام القطري تجاهل هذا الموقف تماماً، ولكنه أشاد بالأمير القطري وكلمته التي ألقاها، حيث قام بتحسين صورة الأمير.

حيث بادر ” السيسي” بعد انتهاء كلمته وبداية كلمة الدولة القطرية بالخروج من قاعة الاجتماعات بشكل مفاجئ، مما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل توتر العلاقات بين الدولتين عقب 30 يونيو، وبدأ البعض يتوقع لماذا ترك الوفد المصري القاعة عندما بدأ الأمير القطري في الحديث.

حيث تناول بعض الإعلامين المصريين ومنهم الإعلامي “وائل الإبراشي” مؤكداً أن سبب غضب ” السيسي” وتركه القاعة أثناء كلمة أمير قطر، معرفته بمحتوى الكلمة التي سوف يلقيها الأمير، حيث أنها تساند جماعة الإخوان المسلمين.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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