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مُعد برامج يتقدم ببلاغ ضد إعلامي بقناة شهيرة: "مش عاوز يديني حقي"

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مُعد برامج يتقدم ببلاغ ضد إعلامي بقناة شهيرة: "مش عاوز يديني حقي" مُعد برامج يتقدم ببلاغ ضد إعلامي بقناة شهيرة: "مش عاوز يديني حقي"

مصراوي Masrawy

مخدر الهيروين

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، القبض على خراط، لإتجاره في مسحوق الهيروين.

وردت معلومات للعميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بإتجار "أحمد بستم"، 47 عاما، خراط، في المواد المخدرة، وخاصة الهيروين، متخذا من منطقة الطالبية وكرا له.

وتمكن النقيب محمد طارق، معاون مباحث الطالبية، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 350 جرام هيروين، وطبنجة صوت، وميزان حساس.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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